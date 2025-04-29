В Красноярском крае мужчина обманул шестерых пенсионеров на 195 тыс. рублей

В городе Сосновоборске Красноярского края правоохранители задержали мужчину, обманувшего шестерых пенсионеров с установкой пластиковых окон на общую сумму 195 тыс. рублей. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает региональное Главное управление МВД.

По данным ведомства, с августа 2024 по январь 2025 года возбудили шесть уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»).

Полицейскими установлено, что 43-летний мужчина уже отбыл наказание также за мошеннические действия. После освобождения он опубликовал в одной из городских газет объявление по установке пластиковых окон и балконов, где указал 20-процентную скидку для пенсионеров.

«Собрал шесть заявок, произвел замеры и взял предоплату с заключением договора. Монтажные работы он проводить не собирался», — следует из публикации ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. Мужчина не признает свою вину. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

25 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Новосибирске задержали мошенников за махинации с социальными выплатами в 59 регионах России. По ее словам, мошенники предоставляли в ЗАГС и МФЦ поддельные документы о родах «вне медицинских учреждений» для последующего получения по ним различных социальных выплат, в том числе материнского капитала.