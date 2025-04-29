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CNN назвала число уволенных по инициативе Трампа госслужащих в США

CNN: 121 тыс госслужащих были уволены в США по инициативе Трампа
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Фото: TASS/Zuma
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В рамках политики президента США Дональда Трампа по сокращению числа государственных служащих рабочих мест лишились как минимум 121 тыс. человек. Об этом 28 апреля сообщает CNN со ссылкой на собственные подсчеты.

«По данным анализа официальных заявлений, внутренних служебных записок правительственных чиновников и новостных сообщений, проведенного CNN, за три месяца с начала второго срока президента Дональда Трампа было уволено или отстранено не менее 121 тыс. федеральных служащих», — уточняет телекомпания.

При этом в это число не входят те, кто был принудительно отправлен в долгосрочный отпуск или согласился добровольно покинуть должность при условии денежной компенсации.

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15 апреля газета WP сообщила, что более 22 тыс. служащих налоговой США согласились уволиться по требованию Трампа. Сотрудники, которые примут сделку, будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск до сентября, а затем покинут свои федеральные должности.

29 марта СМИ сообщили об увольнениях сотрудников Йеля и Гарварда под давлением Трампа. Высшие учебные заведения вынуждены прощаться с сотрудниками из-за требования властей бороться с антисемитизмом. В противном случае им угрожают лишением федерального финансирования. Также ранее Гарвардская школа общественного здравоохранения приостановила партнерство с Университетом Бирзейт на Западном берегу реки Иордан.

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