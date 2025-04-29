WSJ назвала пошлины Трампа подарком для Си Цзиньпина

Пошлины президента США Дональда Трампа оказались «настоящим подарком» для председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, поскольку из-за них мир усомнился в надежности Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

«Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок Си Цзиньпину», — пишет издание.

Как указано, такие действия со стороны Штатов позволили Китаю привлечь многие страны, выступая более надежным гигантским рынком.

В публикации подчеркнули, что американский лидер сам создал экономические и внешнеполитические кризисы, из-за чего его второй президентский срок вряд ли может стать успешным.

Ранее, 27 апреля, газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что компании КНР переносят свое производство в США во избежание высоких тарифов. По словам главы консалтинговой фирмы Чжу Нина, помогающего китайским предприятиям частично перенести производство на территорию Соединенных Штатов, его компания получила минимум 100 запросов для переноса бизнеса из Китая в США за последние четыре месяца.