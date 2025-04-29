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NYT сообщила о запуске компанией Amazon 27 космических спутников Project Kuiper

NYT: Amazon запустила в космос 27 спутников Project Kuiper
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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Американская компания Amazon запустила в космос 27 спутников Project Kuiper, которые могут использоваться для передачи высокоскоростного интернета с орбиты на Землю. Об этом 28 апреля сообщает The New York Times (NYT).

«В понедельник первые 27 спутников компании были отправлены в космос. Их путь к финальным орбитам продолжается», — передает издание.

Уточняется, что в настоящий момент главным конкурентом Amazon а этой области является компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX, которая управляет похожим сервисом Starlink.

«Project Kuiper будет представлять собой созвездие интернет-спутников, предназначенных для обеспечения высокоскоростных соединений данных практически в любой точке Земли. Для успешного выполнения этого потребуются тысячи спутников, и цель Amazon — эксплуатировать более 3200 в ближайшие годы», — уточняет NYT.

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19 апреля на севере Китая в провинции Шаньси запустили шесть новых спутников Shiyan-27 в целях исследования космоса. Это стал 570-й полет в космос для серии ракет Long March-6.

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