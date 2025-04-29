Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО

Расчет самоходного миномета 2С23 «Нона-СВК» группировки войск «Центр» поразил и уничтожил бронетранспортер International MaxxPro на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив передвигающуюся по открытой местности иностранную бронированную машину противника», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что данные о передвижении техники были получены с помощью воздушной разведки беспилотников. Впоследствии, успешно поразив цель, расчет выполнил противоогневой маневр и сменил боевую позицию.

«Боевая машина «Нона-СВК» способна стрелять любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных минометов, в том числе осветительными, дымовыми и активно-реактивными. Корректировка точности огня артиллерийских орудий выполняется в режиме реального времени, что позволяет уничтожать военные объекты противника минимальным количеством выстрелов», — заключили в Минобороны.

28 апреля росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Уточняется, что объект обнаружили в ходе авианаблюдения. Склад использовался боевиками для хранения боеприпасов. В этот же день экипаж армейской авиации Воздушно-космических сил России на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».