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Сюжет:

Глава минобороны Пакистана не исключил эскалацию конфликта с Индией

Министр обороны Асиф: эскалация конфликта Пакистана и Индии возможна
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Фото: TASS/AP/B.K. Bangash
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Эскалация между Индией и Пакистаном возможна при учете риторики со стороны Нью-Дели. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«Сейчас есть вероятность роста напряженности. Индийские СМИ, политики и премьер создают возможность для очернения Пакистана или пытаются использовать недавние события (теракт в Кашмире. — Ред.) для очернения государства без каких-либо доказательств или улик», — сказал Асиф в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что у Пакистана нет никаких намерений обострять обстановку между странами. Однако, по его словам, если Индия предпримет попытку атаковать, то «встретит более чем пропорциональный ответ».

«Индия и Пакистан — обе ядерные державы, но я не думаю, что дело зайдет так далеко. Давайте не будем делать поспешных выводов, которые могут показаться несколько притянутыми за уши», — добавил он.

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Ранее, 27 апреля, сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) Индии провел испытательные пуски противокорабельных ракет. Испытания прошли на фоне обострения ситуации между Индией и Пакистаном после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей.

В связи с терактом МИД Индии 25 апреля приостановил действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для пакистанских граждан.

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