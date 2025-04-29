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Врач предупредила о связанных с головокружением патологиях

Врач Кислова: головокружение может быть симптомом склероза или опухоли
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Фото: ТАСС/IMAGO
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Многие считают, что головокружение связано с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, например с колебаниями артериального давления. Однако причины могут быть и другими. Об этом во вторник, 29 апреля, рассказала врач-невролог клиники «Медскан Hadassah» Елена Кислова в беседе с «Газета.Ru».

Как указала эксперт, головокружение не всегда свидетельствует о заболевании. Оно может возникнуть после длительного катания на карусели или других аттракционах, а также после употребления алкоголя — головокружение в таких случаях считается нормальным и не требует лечения, пояснила врач.

Однако Кислова предупредила, что нередко головокружение является симптомом патологии. Так, особую настороженность должны вызывать не единичные случаи, а регулярно повторяющиеся приступы.

Невролог рассказала, что одной из самых распространенных причин кратковременного головокружения является доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). Оно возникает из-за смещения кальциевых отложений в вестибулярном анализаторе — органе, отвечающем за равновесие. Симптомы включают кратковременные приступы вращательного головокружения при изменении положения головы. Лечение предусматривает выполнение специальных упражнений — репозиционных маневров, после которых симптомы исчезают. Рецидивы могут быть связаны с нарушениями фосфорно-кальциевого обмена, отметила врач.

Еще одна частая причина головокружения — персистирующее постуральное перцептивное головокружение (ПППГ), при котором возникает чувство неустойчивости или невращательного головокружения. Кислова уточнила, что диагноз ставится при сохранении симптомов не менее 15 дней на протяжении трех и более месяцев.

«Среди других причин — болезнь Меньера и неврологические патологии. Исключать проблемы с сердцем тоже не следует, так как они нередко оказываются виновниками головокружений», — рассказала собеседница издания.

Также она призвала обратиться к врачу при головокружениях, при этом неважно, сопровождаются ли они потерей сознания. Кислова обратила внимание, что срочная медицинская помощь требуется, если это состояние сопровождается сильной головной болью, нарушением координации, проблемами с речью, двоением в глазах или потерей зрения. Такие симптомы требуют немедленного вмешательства.

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Ранее, 27 апреля, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала «Известиям», что весной обостряются многие сезонные заболевания, и одно из них — кашель. Он бывает мучительным, и если неправильно лечиться, то можно запустить его до пневмонии — воспаления легочной ткани. Острое повышение температуры тела, озноб, боли в грудной клетке, связанные с дыханием или кашлем, — эти симптомы характерны для пневмонии, поэтому при их появлении следует незамедлительно обратиться к врачу, уточнила эксперт.

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