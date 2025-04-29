Российские артиллеристы уничтожили миномет и гаубицу Д-30 ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили миномет и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«Артиллеристы в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили расчет миномета и гаубицу Д-30 ВСУ, которые находились в лесополосе в районе населенного пункта Богатырь на южнодонецком направлении», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что позиции противника были обнаружены разведчиками с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), после чего координаты были переданы артиллерийским расчетам.

Используемые артиллеристами в ходе стрельбы осколочно-фугасные снаряды позволили нанести максимальный урон живой силе ВСУ. Также российские военные уничтожили опорный пункт противника.

Ранее, 26 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию Ground Observer 12 немецкого производства и полевой склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации.