Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили опорные пункты ВСУ на харьковском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Минобороны России.

Танкисты получили координаты целей от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Спустя несколько минут после получения команды экипажи прибыли на закрытую огневую позицию (ЗОП). Затем танкисты произвели выстрелы по живой силе противника осколочно-фугасными снарядами.

По завершении боевой задачи танк покинул ЗОП, чтобы избежать обнаружения и контратаки, добавили в ведомстве.

«Работаем в данной ситуации по основным целям — ЗОП, отрабатываем блиндажи противника. <…> По возможности при попаданиях и пробитиях нарабатываем самостоятельную защиту. Допустим, вот эти козырьки: с учетом опыта, прилетов, приходов начинаем такими сетками обвешиваться. <…> Основная [моя] работа заключается в том, чтобы максимально постараться обучить, подготовить экипажи», — рассказал командир танкового взвода.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. В числе потерь ВСУ на этом направлении свыше 240 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус», восемь автомобилей, шесть складов боеприпасов и три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.