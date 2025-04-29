Реклама
Прямой эфир
Армия
В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Делегация КНДР вылетела в РФ для участия в антифашистской конференции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
Владельцы магазинов в Барселоне потеряли тысячи евро на фоне блэкаута
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Мир
Глава минобороны Пакистана не исключил эскалацию конфликта с Индией
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Общество
Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Мир
В Испании остановлено движение поездов на фоне отключения электроэнергии
Сюжет:

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили опорные пункты ВСУ на харьковском направлении

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Минобороны России.

Танкисты получили координаты целей от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Спустя несколько минут после получения команды экипажи прибыли на закрытую огневую позицию (ЗОП). Затем танкисты произвели выстрелы по живой силе противника осколочно-фугасными снарядами.

По завершении боевой задачи танк покинул ЗОП, чтобы избежать обнаружения и контратаки, добавили в ведомстве.

«Работаем в данной ситуации по основным целям — ЗОП, отрабатываем блиндажи противника. <…> По возможности при попаданиях и пробитиях нарабатываем самостоятельную защиту. Допустим, вот эти козырьки: с учетом опыта, прилетов, приходов начинаем такими сетками обвешиваться. <…> Основная [моя] работа заключается в том, чтобы максимально постараться обучить, подготовить экипажи», — рассказал командир танкового взвода.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. В числе потерь ВСУ на этом направлении свыше 240 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус», восемь автомобилей, шесть складов боеприпасов и три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025