The Atlantic узнал об исполнении советниками приказов Трампа только со второго раза

Советники президента США Дональда Трампа исполняют его приказы только после того, как он озвучит их дважды, так как президент «говорит много ерунды». Об этом в понедельник, 28 апреля, пишет журнал The Atlantic.

У издания была возможность поговорить и с самим президентом, и с его окружением. Как объяснил в ходе разговора один из советников, Трамп «говорит много ерунды», поэтому они придерживаются такого неофициального правила.

«В первый раз помощники постоянно предупреждали его, что плита слишком горячая. На этот раз никто даже не говорит ему не прикасаться к плите», — говорится в материале издания.

Если во время первого срока многое, что хотел сделать Трамп, представлялось как «провокация, троллинг или пустые размышления», теперь «всё это осуществимо», уверен бывший главный стратег Трампа Стивен Бэннон.

Ранее, 26 апреля, газета The New York Times (NYT) выяснила, что рейтинг одобрения президента составляет всего 42%. При этом 54% респондентов заявили, что Трамп «превышает свои полномочия». По мнению избирателей, президент не понимает проблем их повседневной жизни.

14 апреля на пресс-конференцию с президентом Трампом не допустили в Белый дом репортера агентства Associated Press (AP). При этом администрации американского лидера было запрещено наказывать журналистов AP.