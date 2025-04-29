В РФ создали систему для автоматического техосмотра БПЛА

Сотрудники Московского авиационного института (МАИ) разработали аппаратно-программный комплекс для автоматизированного мониторинга и проверки работоспособности парка беспилотников.

Он включает в себя специальный коммуникатор, который устанавливается на дрон для сбора и передачи в систему информации со всех имеющихся на технике датчиков. А также программное обеспечение, которое анализирует эти данные и благодаря этому прогнозирует возникновение поломок. Технология даст возможность перейти к техническому обслуживанию беспилотников по их состоянию, а не по предписанию, а также уменьшит число неполадок.

«Разработчики и пользователи часто несут финансовые и репутационные убытки из-за отсутствия актуальной информации о состоянии техники, особенностях ее эксплуатации и выполнения технического обслуживания и ремонта, а также невозможности строить точные прогнозы по ее применению и материально-техническому обеспечению», — сказал ведущий инженер Центра БАС МАИ Роман Кузин.

Система собирает данные со всех бортовых источников, сохраняет историю использования техники, а также работ по ее техобслуживанию и ремонту.

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