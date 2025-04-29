В РФ создали методику для изучения систем двойных сверхмассивных черных дыр

Ученые из Крымской астрофизической лаборатории РАН предложили новый метод исследования систем двойных сверхмассивных черных дыр. Эти объекты, как предполагают специалисты, образуются во время слияния галактик.

Разработанная методика позволяет вычислить их массы, параметры орбит, скорости движения, запасы и потери энергии, а также период жизни до объединения.

«Новый способ основан на данных многолетнего наблюдения пяти блазаров. Их изучали с помощью 22-метрового радиотелескопа РТ-22 в Симеизе (Крым). История непрерывного мониторинга превышает 50 лет. Анализ информации, накопленной за это время, дает возможность сделать достоверные заключения о свойствах космических объектов. В частности, исследователи выявили класс объектов с особой периодичностью излучения. Моделирование показало, что все пять блазаров — это системы парных сверхмассивных черных дыр, и периодичность может быть связана с их орбитальным движением на стадии слияния», — рассказал «Известиям» заместитель директора КрАО РАН Александр Вольвач.

По его словам, двойные сверхмассивные черные дыры — это мощный источник гравитационных волн. Их изучение даст возможность уточнить размеры Вселенной, лучше понять природу пространства-времени и разработать сверхточное измерительное оборудование.

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Блазарный ряд: слияние черных дыр поможет точнее измерить Вселенную