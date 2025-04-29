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В РФ создали методику для изучения систем двойных сверхмассивных черных дыр

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Ученые из Крымской астрофизической лаборатории РАН предложили новый метод исследования систем двойных сверхмассивных черных дыр. Эти объекты, как предполагают специалисты, образуются во время слияния галактик.

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Разработанная методика позволяет вычислить их массы, параметры орбит, скорости движения, запасы и потери энергии, а также период жизни до объединения.

«Новый способ основан на данных многолетнего наблюдения пяти блазаров. Их изучали с помощью 22-метрового радиотелескопа РТ-22 в Симеизе (Крым). История непрерывного мониторинга превышает 50 лет. Анализ информации, накопленной за это время, дает возможность сделать достоверные заключения о свойствах космических объектов. В частности, исследователи выявили класс объектов с особой периодичностью излучения. Моделирование показало, что все пять блазаров — это системы парных сверхмассивных черных дыр, и периодичность может быть связана с их орбитальным движением на стадии слияния», — рассказал «Известиям» заместитель директора КрАО РАН Александр Вольвач.

По его словам, двойные сверхмассивные черные дыры — это мощный источник гравитационных волн. Их изучение даст возможность уточнить размеры Вселенной, лучше понять природу пространства-времени и разработать сверхточное измерительное оборудование.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Блазарный ряд: слияние черных дыр поможет точнее измерить Вселенную

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