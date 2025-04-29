Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
В селе Новая Таволжанка Белгородской области три бойца подразделения «Орлан» получили ранения из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка от детонации дрона ВСУ трое наших бойцов получили минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал он в своем Telegram-канале.
Российские бойцы были доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Дальнейшее лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.
Накануне, 27 апреля, Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника ранен водитель «Газели». Пострадавшему была оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно.