Почти 30 тыс. россиян пострадали из-за укусов клещей

Более 29,8 тыс. россиян пострадали из-за укусов клещей с начала сезона. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«С начала сезона в медицинские организации обратилось более 29,8 тыс. граждан в связи с укусами клещей», — рассказало ведомство в беседе с «РИА Новости».

Там добавили, что в настоящее время фиксируется свойственная весеннему эпидемическому периоду тенденция к росту.

При этом чаще всего из-за укусов кровососущих обращались в медучреждения жители Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областей.

25 апреля детский аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Юлия Радчик рассказала «Известиям», что синяки от укуса насекомых особенно часто возникают у детей из-за особенностей их кожи и иммунной системы. Такая реакция связана с повреждением мелких сосудов или с развитием аллергии.