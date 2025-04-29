Посол РФ в Швейцарии рассказал о заблокированных активах

Диалог между РФ и Швейцарией по вопросу разморозки российских активов не ведется, заявил «Известиям» посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

«В настоящее время вопрос незаконно заблокированных российских активов со швейцарской стороной не обсуждается. Официальный Берн занимает откровенно прокиевскую позицию и полностью ориентирован на решения Европейского союза, в том числе по санкционной теме, так что ожидать конструктивного подхода от властей конфедерации по данному сюжету пока не приходится», — рассказал «Известиям» дипломат.

По последней информации государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO), сумма замороженных средств РФ в стране составляет около 7,4 млрд франков (почти $9 млрд).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Блок-сигнал: позиция ЕС по российским активам тормозит урегулирование на Украине