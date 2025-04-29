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Авиакомпания AlMasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта

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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сокращает полетную программу из России на курорты Шарм-эшь-Шейх и Хургада и обратно с 20 мая, рассказал «Известиям» источник в самой авиакомпании. Факт пересмотра программы подтвердили в Росавиации и источник в Минтрансе.

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«Для Anex Tour сокращено 50% рейсов. В Шарм-эшь-Шейх авиакомпания будет летать только пять раз в неделю. Для Fun&Sun сокращение отправлений самолетов составило 37%. AlMasria Universal Airlines может выполнять еженедельно только по семь рейсов в Хургаду и Шарм-эшь-Шейх. Для Coral Travel египетский авиаперевозчик планирует сократить полеты на 21% (20 рейсов в Шарм-эшь-Шейх и 10 в Хургаду). Всего сокращения составят 27%», — добавил он.

По словам собеседника «Известий», отмененные рейсы будут перераспределены туроператорами между российскими и иностранными перевозчиками. Взять на себя нагрузку должны отечественные авиакомпании Azur, «Уральские авиалинии» и Red Wings, а также египетские — Egypt Air, Air Cairo, Red Sea Airlines. Причем расписание изменится уже с 20 мая, утверждает перевозчик.

Причиной пересмотра расписания собеседник в египетском перевозчике называет недружественные действия со стороны ЕС. По его словам, возможности по приобретению воздушных судов серьезно ограничены из-за санкций, поскольку лизинговые компании отклонили запросы авиакомпании на предоставление услуг аренды без обслуживания.

В пресс-службе Росавиации сказали «Известиям», что ситуация находится на контроле ведомства. При этом агентство не ограничивало работу AlMasria Universal Airlines, отметили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вот Хургада: AlMasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта

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