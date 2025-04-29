Посол назвал важным обсуждение Палестины во время диалога РФ и США
Рамалла рассчитывает на то, что палестинская проблема будет обсуждаться в контексте российско-американских контактов, в том числе во время возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом «Известиям» рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
«В контексте российско-американских отношений крайне важно поднять палестинский вопрос во всех его аспектах в ходе двусторонней встречи, в которой примут участие президент Путин и президент Трамп», — сообщил Абдель Хафиз Нофаль.
Палестинский посол отметил, что российская сторона посылает сигналы о важности двухгосударственного решения и прекращения этого конфликта.
«Мы переживаем чрезвычайные и очень тяжелые времена. Односторонняя агрессия Израиля продолжается уже более девятнадцати месяцев, и при этом они получают полную поддержку со стороны США и западных стран», — заявил посол.
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