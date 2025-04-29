Реклама
Прямой эфир
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Патрушев заявил о приближении России к успешному завершению СВО
Мир
В Конго зафиксировали новую вспышку заболеваемости холерой
Мир
Владельцы магазинов в Барселоне потеряли тысячи евро на фоне блэкаута
Мир
Послание Трампа Макрону вызвало панику в Елисейском дворце
Происшествия
Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Мир
В Камеруне экс-чемпион UFC Нганну на мотоцикле насмерть сбил девушку
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Захарова указала на экстремизм Киева после одобрения Зеленским терактов в РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
Фетисов указал на провокации в отношении Овечкина со стороны украинцев в Канаде
Общество
Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения
Мир
Россия и Эфиопия подтвердили настрой на расширение сотрудничества
Мир
В Испании остановлено движение поездов на фоне отключения электроэнергии

Посол назвал важным обсуждение Палестины во время диалога РФ и США

0
EN
Фото: ТАСС/Елена Афонина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Рамалла рассчитывает на то, что палестинская проблема будет обсуждаться в контексте российско-американских контактов, в том числе во время возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом «Известиям» рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Взять из плена: Нетаньяху и Трамп обсудили судьбу заложников в Газе
ХАМАС опубликовало видео с уроженцем Донбасса Максимом Харкиным

«В контексте российско-американских отношений крайне важно поднять палестинский вопрос во всех его аспектах в ходе двусторонней встречи, в которой примут участие президент Путин и президент Трамп», — сообщил Абдель Хафиз Нофаль.

Палестинский посол отметил, что российская сторона посылает сигналы о важности двухгосударственного решения и прекращения этого конфликта.

«Мы переживаем чрезвычайные и очень тяжелые времена. Односторонняя агрессия Израиля продолжается уже более девятнадцати месяцев, и при этом они получают полную поддержку со стороны США и западных стран», — заявил посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бесконфликтный потенциал: о чем Аббас будет говорить с Путиным 10 мая

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025