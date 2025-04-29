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Врач рассказала о риске падений из-за возрастного снижения мышечной силы

Врач Ткачева: снижение мышечной силы в старости повышает риск смерти
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Фото: Global Look Press/Oliver Dietze
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Саркопения, то есть возрастное прогрессирующее снижение мышечной силы, может быть опасно для здоровья и повышает риск смерти. Об этом во вторник, 29 апреля, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Исходами саркопении выступают нарушение физического функционирования; ограничение мобильности, падения, переломы, госпитализация, трудности с повседневными делами, низкое качество жизни, повышение риска смерти», — рассказала Ткачева в беседе с «Газетой.Ru».

Данный синдром, по словам врача, является одним из наиболее неблагоприятных в отношении прогноза, например, он ассоциирован с более тяжелым течением хронических неинфекционных заболеваний, высоким риском падений и переломов, высокой частотой инвалидизации.

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Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.

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