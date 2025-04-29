Покупателям полисов накопительного страхования жизни готовят софинансирование

В России хотят сделать более выгодными долгосрочные сбережения. Сейчас обсуждаются льготы для работодателей при софинансировании накопительного страхования жизни (НСЖ) сотрудников в рамках семейных инвестиций, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Речь идет о том, что если работник вкладывает деньги в НСЖ, компания добавляет туда сумму со своей стороны (аналогичную или в какой-то пропорции).

Проработать запуск программы семейных сбережений президент РФ Владимир Путин поручил еще в декабре 2024-го.

«Власти сейчас обсуждают различные варианты для продукта так называемых семейных инвестиций. Прорабатываются разные конфигурации и дополнительные льготы. Например, обсуждаются льготы для компаний по налогу на прибыль и при уплате социальных взносов. То есть организациям могут ввести такое послабление, если они будут софинансировать полисы НСЖ своих сотрудников. Например, если полис открывается на ребенка», — пояснил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев.

Послабление может работать следующим образом: взносы, которые делают работодатели по полисам НСЖ сотрудников, могут вычитаться из базы для подсчета налога на прибыль. Ранее аналогичный стимул обсуждался для поддержки программы долгосрочных сбережений (ПДС), напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его словам, такая мера даст новый толчок к формированию долгосрочных сбережений населения.

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От зарплаты до доплаты: покупателям полисов НСЖ готовят софинансирование