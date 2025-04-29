В парламенте Эстонии рассказали о темах для переговоров с РФ после окончания украинского конфликта
- Новости
- Мир
- В парламенте Эстонии рассказали о темах для переговоров с РФ после окончания украинского конфликта
После окончания украинского конфликта приграничное сотрудничество и восстановление товарооборота могут стать темами для переговоров Эстонии с РФ. Об этом «Известиям» заявили депутаты Рийгикогу (парламент Эстонии) Андрей Коробейник (Центристская партия) и Калле Грюнталь (независимый).
«После войны, разумеется, ситуацию надо будет оценить заново. Граница у нас общая, в каких-то бытовых вопросах диалог имеет место», — заявил «Известиям» Коробейник.
В 2014–2020 годах действовала программа приграничного сотрудничества РФ и Эстонии. Были реализованы проекты по улучшению экологической ситуации и развитию транспортного сообщения в акватории Псковско-Чудского водоема, приграничные районы двух стран получили инвестиции в размере €34,2 млн.
«После решения конфликта на Украине путем переговоров все двери будут открыты», — отметил депутат эстонского парламента Грюнталь в беседе с «Известиями».
После начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года власти прибалтийских стран разорвали приграничные программы, а также усилили русофобскую риторику. В Эстонии, в частности, приняли закон о лишении граждан РФ и Белоруссии права голоса на местных выборах.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Варшавский разговор: США продавливают свои интересы в Европе через «Инициативу трех морей»