В ЕК рассказали о сроках открытия переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
В Еврокомиссии заявили «Известиям», что рассчитывают начать переговоры по тематическим кластерам перед выступлением Молдавии в ЕС «как можно скорее».
«При условии выполнения Молдавией всех условий комиссия рассчитывает на открытие переговоров по кластерам, начиная с основ, как можно скорее в 2025 году», — заявили в Еврокомиссии.
Процесс скрининга законодательства Молдавии стартовал в начале прошлого года. Чтобы вступить в ЕС, республика должна привести свои нормативные акты в соответствие с законодательством ЕС в рамках шести тематических кластеров — «основные ценности», «внутренний рынок», «конкуренция и инклюзивный рост», «зеленая повестка и устойчивые соединения», «природные ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения» и, наконец, «внешние отношения».
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Семь раз проверь: процесс вступления Молдавии в ЕС затягивается