FT сообщила о страхе Европы из-за возможного выхода США из переговоров по Украине
Страны Европы опасаются возможного отказа США участвовать в переговорах по решению кризиса на Украине. Об этом 28 апреля сообщило издание Financial Times (FT).
«[Президент США Дональд] Трамп готовит ситуацию, в которой у него будет предлог, чтобы самоустраниться, а Украина и мы (лидеры европейских стран. — Ред.) должны будем всё исправить», — рассказали собеседники издания из стран Запада.
Отмечается, что представители Соединенных Штатов в настоящее время обеспокоены отказом России идти на уступки по ряду вопросов, касающихся урегулирования конфликта и дальнейшей судьбы Украины.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля встретились перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду на «достижение общих результатов».