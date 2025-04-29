Макрон заявил об усилени давления на Россию в ближайшее время
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об усилении давления на Россию в ближайшие несколько дней. Соответствующее заявление он сделал 28 апреля в интервью изданию Paris Match.
«В ближайшие восемь–десять дней мы собираемся усилить давление на Россию», — сообщил французский лидер.
По его словам, решиться на такой шаг помогла встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа во время похорон папы Франциска в соборе Святого Петра в Ватикане.
28 апреля профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил нежелание европейцев достигнуть мира на Украине. По его словам, дипломатия создает мир, однако Европа последние три года только и делала, что «бойкотировала дипломатию».