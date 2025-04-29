У киевского режима есть запасной план на случай провала переговоров — программа «Линия дронов», представленная Киевом в феврале этого года. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщила газета The New York Times (NYT).

Как указали в публикации, программа «Линия дронов» должна поспособствовать решению проблемы с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Расширенная программа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА. — Ред.), разрабатываемая с осени прошлого года, но официально объявленная в феврале, является планом Б Киева на случай провала переговоров», — пишет издание.

Эксперты в беседе с NYT пояснили, что для пуска одного FPV-дрона требуется до четырех человек. Уточняется, что для работы с БПЛА привлечь людей проще, чем в окопы.

По данным аналитиков, стоимость одного дрона варьируется от $500 до $700, что значительно дешевле артиллерийских снарядов большого калибра. Это особенно важно для киевского режима на фоне прекращения военной помощи США.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.