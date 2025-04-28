Фетисов указал на провокации в отношении Овечкина со стороны украинцев в Канаде

Российского хоккеиста Александра Овечкина пытались провоцировать активисты с Украины перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проводился в Канаде. Об этом 28 апреля рассказал депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Там украинская лоббистская политическая история очень сильная. Он (Овечкин. — Ред.) говорит: «Девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа «убирайся домой», — приводит слова парламентария ТАСС.

Фетисов уточнил, что в ответ назвал хоккеиста послом доброй воли и посоветовал ему терпеть провокации.

Овечкин 18 апреля обновил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ. Спортсмен отличился в гостевом матче против «Питтсбурга», который завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки. На этой игре хоккеист увеличил число заброшенных шайб до 897.

Российский хоккеист 6 апреля забросил 895-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ, побив «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. 10 апреля хоккеист назвал рекордный гол самым важным моментом своей жизни.