За кадры: оператор «Мастера и Маргариты» получил «Белый квадрат»

В Москве 28 апреля чествовали тех, кто остается за кадром кинопроизводства, но играет в процессе важнейшую роль — лучших в области операторского искусства по версии ежегодной премии «Белый квадрат». XXI церемония состоялась в театральном центре «На Плющихе». На победу претендовали операторы-постановщики фильмов «Сто лет тому вперед», «Мастер и Маргарита», «Любовь Советского Союза», «Золото Умальты», «110» и сериалов «Прометей», «Лихие», «Дети перемен» и «Трасса». Подробнее о церемонии и ее лауреатах — в репортаже «Известий».

«Нашел правильный ракурс, чтобы сделать из артиста его лучшую версию»

Ежегодно «Белый квадрат» собирает на торжественной церемонии звезд кино, но не столько тех, кого зритель видит на экране, сколько людей, обычно остающихся за кадром, но от мастерства и особого видения которых во многом зависит успех того или иного проекта. Впервые эта профессиональная премия в области операторского искусства прошла еще в 2004 году. В разные годы ее лауреатами становились Максим Осадчий за работу в фильмах «9 рота» (2005) и «Дуэлянт» (2016), Владимир Башта — за «Кандагар» (2010) и «Время первых» (2017), Михаил Кричман — за «Елену» (2011) и другие. Обладателем главного приза прошлой церемонии стал оператор-постановщик «Кентавра» с Юрой Борисовым Роберт Саруханян. В этом году в конкурсе участвовало пять фильмов: «Мастер и Маргарита», «Любовь Советского Союза», «Золото Умальты», «110» и «Сто лет тому вперед».

— Так как эта премия чисто операторская, в голосовании участвуют именно профессионалы индустрии. Конечно, когда они тебя отмечают, когда тебя признают коллеги, операторы, это приятно, потому что ты сам не всегда можешь оценить свою работу, — сказал перед церемонией «Известиям» оператор картины «Сто лет тому вперед» Михаил Милашин. — Свободы было не так много, потому что в этой картине используется очень много компьютерной графики, соответственно, многие кадры были четко продуманы. Всегда картины с таким количеством графики имеют некоторые ограничения. Но мне кажется, учитывая наш жанр, у нас получилось найти нужное визуальное решение. Наверное, номинация на «Белый квадрат» об этом говорит.

Одним из первых в стенах Театрального центра «На Плющихе» появился Александр Петров, сыгравший одну из ролей в «Сто лет тому вперед». Актеру предстояло вести церемонию.

— Оператор создает тот самый мир, который прописан в сценарии, делает его реальным, и от него действительно зависит очень многое. Зрители об этом не задумываются — сколько зачастую уходит сил у операторской группы для того, чтобы снять тот или иной кадр. Я иногда сам поражаюсь, когда это всё в сложных обстоятельствах, когда всё вокруг рушится, идет дождь, холодно, а человек проводит 12 часов с камерой. Это очень тяжело. И это он придумал этот план, нашел этот правильный ракурс, чтобы сделать из артиста его лучшую версию, — поделился Александр Петров с «Известиями».

Помимо фильмов, в одной из номинаций конкурса были представлены сериалы. В этом году на победу претендовали операторы проектов «Прометей», «Лихие», «Дети перемен» и «Трасса».

Лауреаты премии XXI премии «Белый квадрат»

Среди многих отечественных премий в области кино «Белый квадрат» выделяет краткая программа — всего в конкурсе четыре номинации. Награждением победителей, на что хватило бы 10 минут, церемония не ограничилась. Премия лишена привычных торжественности и официоза, она больше походит на капустник — с шутками для своих, длинными речами и музыкальными номерами с переписанными текстами хитов вроде «Рюмка водки на столе» Лепса и «Остров» Агутина, только на тему съемочного процесса. Старт всей этой веселой феерии дал призыв как будто спонтанно выскочившего из зала на сцену Александра Петрова. Он как будто бросил вызов невидимому диктору, ведущему церемонию.

— Давайте выключим это! Наташа, режиссер, я не могу так! Вам самим не скучно? Голос за кадром объявляет… Сколько раз я хотел сорваться на каждой премии и сказать: «Ребят, ну хорош!»

После этого перформанса и приветственной речи президента Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России Ильи Демина на сцене вручили первую награду «За вклад в операторское искусство». Ее получил Юрий Шайгарданов, чья камера запечатлела знаковые картины, среди которых «Собачье сердце», «Страна глухих».

Лауреатом «Белого квадрата» в номинации «Лучший оператор сериала» стал Илья Авербах за работу над «Прометеем» с Филиппом Янковским и Любовью Аксеновой. Сюжет рассказывает об экс-сотруднике спецслужб и журналистке, которые расследуют дело об исчезновении пассажирского самолета.

— Спасибо родителям, моей бабушке, которая большое участие принимала в моем становлении, всей операторской группе. Огромное спасибо моей супруге, она здесь. Спасибо моему брату, он всегда меня поддерживает. У меня бы ничего не получилось, если бы со мной не было режиссера Максима Свешникова, который за меня перед всеми вписывался — перед продюсерами… Перед кем еще там можно вписываться? — пошутил лауреат со сцены.

Главный приз в номинации «Лучший кинооператор года» за работу в полнометражном художественном фильме получил Максим Жуков с картиной «Мастер и Маргарита». Прямо сейчас он, кстати, заканчивает работу над «Буратино». Там тоже с кадром всё идеально: мастер же.