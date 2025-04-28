Россия и Эфиопия подтвердили настрой на расширение сотрудничества

Глава МИД России Сергей Лавров и его эфиопский коллега Гидеон Тимотеос подтвердили настрой на углубление двустороннего сотрудничества стран. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел РФ по итогу встречи дипломатов в Рио-де-Жанейро.

«Был выражен неизменный обоюдный настрой на дальнейшее расширение многопрофильного двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес», — следует из заявления ведомства.

Уточняется, что Лавров и Тимотеос выступили за наращивание российско-эфиопских контактов в различных областях, в первую очередь на площадке Организации Объединенных Наций (ООН) и БРИКС.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, добавили в МИД РФ.

«Особое внимание было уделено тематике взаимодействия Москвы и Аддис-Абебы в контексте обеспечения мира и безопасности в регионе Африканского Рога», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в этот день Лавров заявил, что Россия вместе с Китайской Народной Республикой (КНР), странами БРИКС и ШОС находится в авангарде движения за справедливость и равноправие. По его словам, в эпоху перемен придется жить еще долго.