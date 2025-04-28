В Москве расцвели первые тюльпаны

Первые тюльпаны распустились в Москве. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего на столичных улицах, набережных, в скверах, парках и других общественных пространствах появится порядка 15 млн тюльпанов, пишет RT.

Цветники по традиции украсили несколько сортов этих цветов: желтый «Стронг Голд» с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин», нежно-розовый «Шуга Лав».

Специалисты поэтапно высаживают цветы на городских клумбах. В апреле это виола, а в конце мая и начале июня — однолетники, после этого наступает очередь цветочных композиций из многолетников, сообщает агентство городских новостей «Москва». Таким образом цветы будут радовать жителей и гостей столицы до поздней осени.

27 апреля юрист Тимур Харди предупредил, что срыв цветов с городских клумб чреват штрафом от 500 до 1000 рублей или арестом на 15 суток. Такое наказание предусмотрено, если сорвать цветы и бросить. Если унести с собой, то правоохранители могут составить протокол по статье «Мелкое хищение». Наказание предусматривает 15 суток ареста или штраф в пятикратном размере стоимости цветов, отмечает 360.ru.

16 апреля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели первые магнолии. В коллекции представлено много видов и сортов магнолии, и цветение растения можно будет наблюдать до лета, отмечает НСН.