На севере Свердловской области ограничили движение пассажирских автобусов

Из-за ухудшения обстановки на дорогах в северной части Свердловской области было ограничено движение пассажирских автобусов. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону в Telegram-канале.

«Учитывая образование устойчивых слоев снега высотой до 7 см и наличие зон зимней скользкости, принято решение временно ограничить движение пассажирских автобусов на определенных направлениях регионального значения», — сообщили в ведомстве.

Уточняется. что такое ограничение позволит уменьшить риск аварий, а также снизить нагрузку на автомобильные дороги. Всего запрет коснулся районов Ивделя, Североуральска, Лесного, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Верхотурьеюя, Качканара, Нижней Туры и Кушвы.

«Для усиления контроля над ситуацией экипажи ДПС переведены на усиленный режим несения службы, осуществляется непрерывный мониторинг ключевых участков», — указали в дорожной службе.

28 апреля было ограничено движение на федеральной трассе «Амур» под Читой из-за лесного пожара и большого количества дыма. На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции региона и дорожные специалисты.