Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк назвал президента России Владимира Путина очень хорошим политиком. Его слова 28 апреля приводит портал TVP Info.

Мацяку в ходе дебатов задали вопрос об оценке политики российского лидера.

«Никто в Польше не сможет выдержать такого давления. Это доказывает, что он очень хороший политик», — отметил кандидат.

Президентские выборы в Польше назначены на 18 мая. Нынешний президент страны Анджей Дуда не может баллотироваться, поскольку уже занимал эту должность допустимые польской Конституцией два срока.

Ранее в этот день Путин заявил, что число единомышленников РФ растет, причем в разных странах и на разных континентах. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от контактов с парламентариями США и Европы.