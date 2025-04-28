Дизельное топливо загорелось в промышленной зоне Новороссийска

В промышленной зоне Новороссийска произошло возгорание дизельного топлива. Об этом 28 апреля сообщил глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко.

«В промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание емкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на рядом стоящие легковые автомобили и контейнеры», — написал он в Telegram-канале.

Кравченко добавил, что для тушения возгорания задействованы 27 человек и восемь пожарных расчетов. Кроме того, он отметил, что причина пожара будет установлена после тушения.

По его словам, в результате происшествия пострадавших нет, также нет угрозы распространения огня.

16 апреля стало известно, что в Курске загорелся цех по переработке резины на площади 1 тыс. кв. м. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на месте пожара произошло обрушение конструкций. При этом он добавил, что угрозы для жилых домов нет из-за удаленности промышленного объекта.

Позднее сотрудники МЧС РФ полностью ликвидировали возгорание на предприятии.