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Психолог назвал причины ревности

Психолог Лунюшин: ревность возникает из-за страха потери и ненужности
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Фото: Getty Images/PhotoAlto/Frederic Cirou
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Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин перечислил причины ревности в паре.

В беседе с агентством RuNews24.ru в понедельник, 28 апреля, специалист указал на то, что одной из главных причин ревности у мужчин и женщин является страх утери чего-либо. Страх может быть как реальным, так и мнимым. Последний обычно не имеет объективных причин.

Психолог указал на то, что часто ревность порождает страх ненужности. Женщины с таким страхом убеждены, что никому будут не нужны в случае измены партнера.

Кроме того, ревность может быть обусловлена страхом потери неких выгод от брака. Речь может идти о статусе, деньгах, образе жизни, пишет 360.ru.

«Или же человек боится перенести травмирующий опыт, который был у него до нынешних отношений. То есть до этого кто-то его бросал через измену», — отметил Лунюшин.

В этой связи человек может бояться вновь пережить эти негативные эмоции. Аналогичный травмирующий опыт может появиться вследствие сложных отношений с матерью, когда та бросала и недолюбила ребенка. В числе невротических причин появления ревности также присутствует причина страха потери собственности.

Психолог призвал искать первоисточник ревности и прорабатывать его, чтобы выстроить со спутником здоровые отношения.

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В декабре психолог Любовь Лысенко назвала неуверенность в себе одной из причин ревности. По ее словам, отношения, выстроенные на чувстве ревности, когда один партнер догоняет, а второй убегает, чтобы распалить чувства, являются нездоровыми.

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