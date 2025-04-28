В результате обстрелов ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель

В Запорожской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом 28 апреля проинформировал заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

«В результате артиллерийского обстрела с украинской стороны погиб мирный житель села Водяное Каменско-Днепровского района. Противник бил прицельно по жилому сектору, также повреждена газовая труба», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Также из-за атаки беспилотника противника был нанесен ущерб внешнему облику и остеклению многоэтажного жилого здания в Токмаке. Помимо этого, ВСУ пытались дроном атаковать здание Токмакской центральной районной больницы.

Ранее, 26 апреля, в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в городе Каменке-Днепровской погиб один мирный житель, еще один получил ранения.