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Врач оценила возможность распространения холеры в России

Терапевт Леонтьева: вероятность распространение холеры внутри России крайне мала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Врач-терапевт Наталья Леонтьева заявила, что случаи холеры являются редкостью в условиях международного туризма.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 28 апреля, эксперт напомнила, что риск распространения инфекции зависит от множества факторов.

«Российская система здравоохранения имеет опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями. В случае выявления случаев холеры будут предприняты необходимые меры для изоляции больных и предотвращения дальнейшего распространения», — подчеркнула Леонтьева.

Она отметила, что вероятность массового распространения инфекции в России остается низкой благодаря эффективной системе здравоохранения. По ее словам, важно соблюдать простые правила профилактики холеры, особенно во время путешествий в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

К симптомам холеры врач отнесла сильную диарею, рвоту и обезвоживание. Всё это может привести к серьезным осложнениям и даже смерти при отсутствии своевременной медицинской помощи.

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В этот же день Роспотребнадзор заявил о предотвращении эпидемии холеры после завозных случаев. В ведомстве сообщили, что эпидемиологическая обстановка по холере в РФ остается стабильной, пишет Life.ru. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры, отмечает НСН.

Тогда же врач Екатерина Демьяновская в беседе с RT отметила, что в России налажена система эпидемиологического контроля холеры, а уровень гигиены населения достаточно высок, чтобы предотвратить распространение инфекции. По ее словам, единичные случаи не представляют угрозы, уточняет 360.ru.

26 апреля стало известно, что у второго россиянина выявили холеру. Оба жителя Московской и Воронежской областей прибыли одним рейсом из Индии 21 апреля.

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