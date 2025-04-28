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В Госдепе заявили о серьезности намерений США по завершению конфликта на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США серьезно настроены на достижение мирного урегулирования на Украине, что демонстрирует состоявшийся разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Марко Рубио. Об этом 28 апреля сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Соединенные Штаты серьезно настроены на то, чтобы способствовать прекращению этого <конфликта>», — приводит ее слова France24.

Также уточняется, что после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа госсекретарь в беседе со своим российским коллегой обозначил дальнейшие шаги в мирных переговорах России и Украины, а также заявил о необходимости «прекратить конфликт сейчас».

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Накануне Лавров и Рубио в ходе телефонного разговора договорились продолжать контакты на всех уровнях. Основное внимание во время разговора они уделили вопросам украинского конфликта. Американский госсекретарь заявил о важности «консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров» для того, чтобы прийти к мирному урегулированию.

Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.

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