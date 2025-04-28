ВСУ атаковали населенные пункты четырех районов Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты и инфраструктуру в четырех районах Брянской области. Об этом 28 апреля сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в населенных пунктах Суземского и Климовского районов в результате атак дронов-камикадзе были повреждены 13 автомобилей, трактор, 18 домов, два административных здания, вышка сотовой связи и при сбросе взрывного устройства загорелся грузовой автомобиль для транспортировки животных.

«Стародубский муниципальный округ. В результате атак FPV-дронами в селе Демьянки значительно повреждена кровля картофелехранилища сельхозпредприятия», — указал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Азаровка повреждены три хозяйственные постройки, в населенном пункте Стратива — автомобиль, а в Подывотье Севского района — дом. При этом в результате атак ВСУ никто не пострадал, подчеркнул Богомаз.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. По данным ведомства, 102 дрона ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области.