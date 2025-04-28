Индия закрыла с Францией сделку на $7,4 млрд по истребителям Rafale
Индия закрыла с Францией сделку по 26 французским истребителям Rafale, сумма которой составила 630 млрд рупий (около $7,4 млрд). Этот договор также предполагает собой предоставление оружия, обучающих программ и тренажеров. Об этом 28 апреля проинформировало министерство обороны Индии на сайте.
«Индия и Франция подписали знаменательное межправительственное соглашение о закупке 26 истребителей Rafale-Marine (22 одноместных и четыре двухместных)», — говорится в публикации.
В церемонии подписания соглашения с индийской стороны принимал участие министр обороны Раджнатх Сингх, а с французской — его коллега Себастьян Лекорню. По мнению ведомства, технологии поспособствуют усилению военно-морской авиации Индии.
По информации издания The Hindu, поставки планируется завершить к 2030 году.
Ранее, 19 апреля, индийское издание Times now сообщило о планах страны подписать договор на $7,3 млрд с Францией о покупке 26 самолетов Rafale Marine. Уточняется, что страна уже обладает 36 аналогичными самолетами, которые были приобретены в 2016 году.