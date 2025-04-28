Матчи турнира «Мастерс» в Мадриде прервали из-за сбоя в энергосистеме страны

Матчи турнира «Мастерс» в Мадриде пришлось прервать из-за массовых отключений электроэнергии в Испании и Португалии. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«На турнире ATP Masters проходили два матча в одиночном разряде и один матч в парном разряде, когда в 12:34 по местному времени (13:34 мск. — Ред.) было отключено электричество», — указано на сайте организации.

Отмечается, что игра между болгарским теннисистом Григором Димитровым и Джейкобом Фернли из Великобритании была приостановлена, поскольку камера-паук зависла над кортом, а системы для определения попадания мяча в область поля перестали исправно работать.

О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения.