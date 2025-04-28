СМИ узнали о возможной встрече Ирана с «евротройкой» по ядерной программе 2 мая
Иран предложил странам «евротройки», в число которых входит Великобритания, Германия и Франция, провести встречу по ядерной программе в Риме, в пятницу, 2 мая. Об этом 28 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Иран предложил встретиться с европейскими сторонами ядерной сделки 2015 года в Риме», — говорится в материале.
Отмечается, что иранская сторона предложила «евротройке» встречу, если переговоры с США по ядерному вопросу возобновятся. При этом реакции европейских стран на инициативу пока не последовало.
По данным издания, также возможен новый раунд американо-иранских ядерных переговоров 3 мая в Европе.
12 апреля завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. 19 апреля прошел второй этап. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, Вашингтон представлял спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
При этом 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия может стать посредником в переговорах между США и Ираном. Он заявил, что Исламская Республика готова к принятию общих решений в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.