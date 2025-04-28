Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе заявили о серьезности намерений США по завершению конфликта на Украине
Мир
Захарова обвинила администрацию Байдена в использовании Украины
Мир
Лидер оппозиции Канады призвал Трампа не мешать выборам в стране
Мир
В минобороны Пакистана предостерегли Индию от вторжения в воздушное пространство
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель
Общество
Путин продлил до 10 сентября срок утверждения иностранцами своего положения в РФ
Происшествия
ВСУ атаковали населенные пункты четырех районов Брянской области
Мир
Премьер-министр Армении исключил разрыв отношений с Россией
Мир
Индия закрыла с Францией сделку на $7,4 млрд по истребителям Rafale
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудили интеграционное взаимодействие в СГ
Мир
Число жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи выросло до 70
Общество
Сотрудники МЧС России спасли пятерых человек при пожаре на юге Москвы
Спорт
Матчи турнира «Мастерс» в Мадриде прервали из-за сбоя в энергосистеме страны
Политика
В Госдуме допустили поиск Украиной повода для отказа от перемирия
Мир
Лут указала на готовность компаний РФ к совместным проектам в энергетике в Камбодже
Спорт
Главный тренер «Питтсбурга» российского форварда Евгения Малкина покинул свой пост
Мир
СМИ указали на требование США к Греции передать Украине системы ПВО Patriot
Сюжет:

СМИ узнали о возможной встрече Ирана с «евротройкой» по ядерной программе 2 мая

Reuters: Иран хочет провести встречу по ядерной программе 2 мая в Риме
0
EN
Фото: TASS/Vahid Salemi
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Иран предложил странам «евротройки», в число которых входит Великобритания, Германия и Франция, провести встречу по ядерной программе в Риме, в пятницу, 2 мая. Об этом 28 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Иран предложил встретиться с европейскими сторонами ядерной сделки 2015 года в Риме», — говорится в материале.

Отмечается, что иранская сторона предложила «евротройке» встречу, если переговоры с США по ядерному вопросу возобновятся. При этом реакции европейских стран на инициативу пока не последовало.

По данным издания, также возможен новый раунд американо-иранских ядерных переговоров 3 мая в Европе.

Поставили на повтор: Иран и США продолжают реанимацию ядерной сделки
Тегеран и Вашингтон идут к консенсусу, прислушиваясь к союзникам

12 апреля завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. 19 апреля прошел второй этап. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, Вашингтон представлял спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

При этом 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия может стать посредником в переговорах между США и Ираном. Он заявил, что Исламская Республика готова к принятию общих решений в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025