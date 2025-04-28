Диетолог назвал повышающий уровень тестостерона у мужчин продукт

Диетолог, к.м.н. Андрей Бобровский рассказал, что тыквенные семечки в рационе полезны для профилактики мужского бесплодия.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 28 апреля, специалист отметил, что в них присутствует инсулин и микроэлементы, снижающие риск мужского бесплодия и увеличивающие подвижность сперматозоида. Кроме того, на мужское здоровье влияют содержащиеся в тыквенных семечках витамин Е и цинк, а также Омега-3 и Омега-6, магний и калий. Они оказывают благотворное влияние на сосудистую систему, повышают мужской гормон тестостерон.

Помимо этого, по словам Бобровского, тыквенные семечки содержат аминокислоту L-аргинин, улучшающую кровообращение органов малого таза. Также такие семечки благотворно влияют на профилактику мужских заболеваний в области простаты.

В сентябре диетолог Дарья Русакова перечислила полезные свойства тыквенных семечек. По ее словам, они содержат большое количество полезных жиров, витаминов, антиоксидантов и минералов, отмечает 360.ru.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, что рыба и тыквенные семечки способствуют повышению работоспособности, улучшению памяти, внимания и настроения. Она также посоветовала включить в дневной рацион по 30 г горького шоколада и грецких орехов, 150 г брокколи, а также 1–2 столовые ложки (15–30 г) льняного масла, пишет RT.

До этого диетолог-эндокринолог Алена Барредо заявила о пользе рыбы и граната для мужского либидо. По ее словам, такие продукты улучшают синтез тестостерона и состояние сосудистых клеток, отмечает НСН.