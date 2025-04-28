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СМИ указали на требование США к Греции передать Украине системы ПВО Patriot

СМИ указали на требование США к Греции передать Украине системы ПВО Patriot

Kathimerini: США снова требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot
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Фото: ТАСС
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США требуют от греческих властей передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые ранее были направлены в Саудовскую Аравию. Об этом 28 апреля сообщила газета Kathimerini.

«Американцы на двух разных уровнях попросили Афины разместить имеющиеся в настоящее время дивизионы Patriot <...> на территории Украины», — указано в публикации.

Отмечается, что такое решение американской стороны основано на том, что ответственность за вооружение теперь переходит в руки европейских стран, поскольку США сократили поддержку Киева.

При этом, по данным издания, Греция в настоящий момент формирует собственный многоуровневый купол ПВО и не может отдать ценные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине.

Кроме того, Соединенные Штаты потребовали Афины привлечь греческий фрегат к своей операции против хуситов из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах», пишет Kathimerini. На эту просьбу Вашингтона ответить сложнее, поскольку «это миссия, которая защищает, среди прочего, интересы коммерческого судоходства», уточняет газета.

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Еще в апреле 2024 года представитель кабинета министров Греции Павлос Маринакис сообщил, что власти не готовы передать на нужды Украины системы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, так как это требуется стране для обеспечения собственной воздушной безопасности.

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