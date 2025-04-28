СМИ указали на требование США к Греции передать Украине системы ПВО Patriot

США требуют от греческих властей передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые ранее были направлены в Саудовскую Аравию. Об этом 28 апреля сообщила газета Kathimerini.

«Американцы на двух разных уровнях попросили Афины разместить имеющиеся в настоящее время дивизионы Patriot <...> на территории Украины», — указано в публикации.

Отмечается, что такое решение американской стороны основано на том, что ответственность за вооружение теперь переходит в руки европейских стран, поскольку США сократили поддержку Киева.

При этом, по данным издания, Греция в настоящий момент формирует собственный многоуровневый купол ПВО и не может отдать ценные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине.

Кроме того, Соединенные Штаты потребовали Афины привлечь греческий фрегат к своей операции против хуситов из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах», пишет Kathimerini. На эту просьбу Вашингтона ответить сложнее, поскольку «это миссия, которая защищает, среди прочего, интересы коммерческого судоходства», уточняет газета.

Еще в апреле 2024 года представитель кабинета министров Греции Павлос Маринакис сообщил, что власти не готовы передать на нужды Украины системы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, так как это требуется стране для обеспечения собственной воздушной безопасности.