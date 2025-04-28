Дмитриев назвал сильной позицию РФ на переговорах по Украине

Россия обладает сильной позицией на переговорах по Украине. Об этом 28 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во время марафона «Знание. Первые».

«Безусловно, очень важно, что у России сильная позиция. Если у тебя слабая позиция, тебя хуже слышат, поэтому, безусловно, очень важно иметь сильную позицию. Это раз. Второе — безусловно, очень важно, что всё-таки Россия настроена на мир, но на наших условиях», — рассказал Дмитриев.

По его словам, также крайне необходимо находить компромиссы, они должны исходить из интересов каждой стороны. Согласно его мнению, всегда можно найти то, что менее значимо для одного, но более важно для другого. Такой поиск различий в позициях крайне значителен, добавил Дмитриев.

Глава РФПИ также отметил, что РФ находится в кольце дезинформации. Именно поэтому в рамках переговоров необходимо донести позицию так, чтобы она не была искажена.

«Очень легко хлопнуть дверью, очень легко сказать: «Вы не правы», особенно когда Россия находится в очень плотном, и вы прекрасно об этом знаете, кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы наша точка зрения не доносилась, чтобы фактически наша точка зрения постоянно извращалась», — подчеркнул Дмитриев.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о недоговороспособности Киева, пока Москва остается открытой для переговоров. Он также назвал императивом в урегулировании конфликта на Украине международное признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областей российскими территориями.

Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы и глубинные причины конфликта.