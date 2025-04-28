Ветераны ВОВ из Армении рассказали о своей борьбе на фронте и в тылу

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) из Армении 28 апреля рассказали «Известиям» о тех испытаниях, с которыми им пришлось столкнуться на фронте и в тылу во время борьбы с нацистской Германией. Видеоинтервью свидетелей военного времени опубликованы в разделе «Живая история» виртуального музея МИЦ «Известия» «Великая Победа».

Асатур Алумович Базиян был призван на фронт осенью 1942 года. После обучения он оказался в 340-м стрелковом полку и с 1-м Украинским фронтом освобождал Донбасс, Полтаву, Киев, Ровно, города Польши.

Однажды на Украине Асатур Алумович сорвал танковую атаку немцев. В предрассветной угле он увидел, как враг тащит на свои позиции захваченную советскую пушку.

«Я взял противотанковое ружье, прицелился и четыре раза подряд выстрелил. Что-то сильно загорелось, мы присмотрелись, а там танк. Запросили артподдержку. Наша «Катюша» тут же начала стрелять в том направлении. И выяснилось, что там прятались шесть танков. Еще два мы подожгли, три успели сбежать», — рассказал об эпизоде ветеран.

На Западной Украине Асатур Алумович заработал орден Славы III степени. Отдыхая на центральной улице одного из городов, он «заметил женщину с совершенно не женской походкой». Солдат задержал подозрительного человека, который оказался мужчиной, и привел в штаб, где у того нашли зарисовки расположения советских войск.

При форсировании Вислы Асатура Алумовича тяжело ранило. О Победе он узнал, когда вернулся на фронт после лечения и отпуска. В январе 2025 года ветеран отметил свое столетие.

Семья Анны Павловны Сорокиной до войны жила в Ленинградской области. Летом 1941 года отца 10-летней девочки мобилизовали, а на ее город Лугу обрушились бомбардировки. Однажды бомба угодила прямо в дом семьи Анны, убив бабушку и ранив осколком самого ребенка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Раненую девочку в товарном вагоне отправили в Ленинград. Там она оказалась разлучена с семьей, эвакуированной в Башкирию, и попала в интернат для беспризорников. В сентябре началась блокада.

«Все мы, дети, спали на полу, одетые, плотно прижавшись друг к другу. Мы страшный испытывали голод. Каждое утро воспитатели собирали умерших детей, их было по пять, по шесть человек», — вспоминает женщина жизнь в интернате.

После прорыва блокадного кольца в январе 1943 года воспитанников эвакуировали из Ленинграда. Анну Павловну вывезли в Армению, где она тяжело заболела пневмонией.

«Я была уже кандидат в смертники, и вдруг в палату заходит мама. Она нашла меня. Ухаживала за мной, выхаживала, и я волею судьбы выздоровела», — рассказала она.

Следующие два года мама Анны работала в воинской части посудомойкой, санитаркой в военном госпитале. Она сама после школы работала на химзаводе делопроизводителем, машинисткой, секретарем. Сейчас она по-прежнему живет в Армении.

Саргис Тигранович Арутюнян летом 1941 года едва окончил седьмой класс в горном армянском селе. Школьника вдохновляли герои войны — на фронт ушли его отец и дядя. Молодой человек попытался попасть в армию добровольцем, однако получил отказ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Наконец в октябре 1944 года Саргиса Тиграновича мобилизовали. После двухмесячного обучения на связиста он отправился на фронт в Польшу. Ему довелось передавать важные сообщения, в том числе в ставку командующего 2-м Белорусским фронтом маршала Константина Рокоссовского.

«Ближе к концу войны у нас стало меньше потерь. Хотя мы наступающие, должны были больше людей терять. Но враг постоянно убегал, и поэтому почти вся наша дивизия осталась жива», — вспоминает мужчина.

Перед самым концом войны Саргис Тигранович оказался под завалами разрушенного бомбежкой здания. Солдат попал в госпиталь с тяжелым ранением ноги и контузией. Три дня он вообще не мог разговаривать. О Победе он узнал на лечении.

«Пришел какой-то капитан и сказал, что война закончилась. Было ликование. Весь твой внутренний мир наполняется радостью от того, что войны больше нет», — поделился Саргис Тигранович.

После войны ветеран прожил долгую жизнь в родной Армении. Он скончался 22 января 2025 года, успев дать интервью для проекта «Великая Победа».

Ранее, 13 апреля, ветеран ВОВ Анатолий Парубин рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.