Захарова обвинила администрацию Байдена в использовании Украины
Администрация бывшего президента США Джо Байдена использовала Украину для обогащения и готовила на убой. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Так она отреагировала на высказывание бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что страна «больше не может рассчитывать на Америку».
«Украину использовал Байден и вся его гоп-компания. Использовали цинично, грубо, в том числе для собственного обогащения. <…> Украину американские либеральные демократы сразу готовили на убой», — написала Захарова.
Она добавила, что это будет уроком для тех, кто собирается «поддаваться на увещевания западных политических обольстителей».
14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что к конфликте России и Украины виновен Байден. Кроме того, он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и Байден «проделали ужасную работу». Трамп отметил, что было много способов предотвратить начало этого конфликта.