Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Мир
Захарова обвинила администрацию Байдена в использовании Украины
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
В минобороны Пакистана предостерегли Индию от вторжения в воздушное пространство
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Путин продлил до 10 сентября срок утверждения иностранцами своего положения в РФ
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Мир
Премьер-министр Армении исключил разрыв отношений с Россией
Мир
В Белом доме отметили оптимизм Трампа в вопросе урегулирования на Украине
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудили интеграционное взаимодействие в СГ
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Общество
Сотрудники МЧС России спасли пятерых человек при пожаре на юге Москвы
Мир
Захарова обвинила Запад в принижении роли СССР в победе во Второй мировой войне
Политика
В Госдуме допустили поиск Украиной повода для отказа от перемирия
Армия
Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Спорт
Главный тренер «Питтсбурга» российского форварда Евгения Малкина покинул свой пост
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

Эксперт отметил рост мастерства пивоваров в России

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сейчас в России растет мастерство пивоваров. Об этом 28 апреля рассказал «Известиям» исполнительный директор объединения участников пивобезалкогольного рынка Камаль Лебедев.

«Сегодня российские бренды появляются, пока к ним доверие небольшое, но от года к году это доверие увеличивается. Ну, условно говоря, технологии <…>, мастерство пивоваров у нас растет», — заявил он.

По его словам, пивоваренное движение необходимо координировать, за ним также следует наблюдать. Лебедев считает, что этим должны заниматься предприниматели.

Он также сравнил председателя экспертно-консультационного совета по развитию пивоваренной отрасли Таймураза Боллоева с общественным деятелем Пьером де Кубертеном, который возродил олимпийское движение. По его мнению, президент компании «Балтика» возобновил российское пивоварение.

Ранее развитием этой области занимались еще в 1972–1974 годах, когда руководство страны решило снизить потребление алкогольных напитков, «переместить центр тяжести» подобной продукции от крепких напитков, например от водки, в вино или пиво, добавил Лебедев.

«И тогда было приобретено достаточно большое количество так называемых чешских пивоварень-заводов, то есть в Чехии их приобретали. Они были в каждом регионе, ну, как правило, в столице или в крупном городе региона. И вообще во всех городах, во всех регионах у нас теперь есть пивоваренные заводы», — отметил он.

Согласно его данным, сейчас в России находится свыше 2 тыс. пивоварень. Крупных предприятий насчитывается около 200.

Не солода хлебавши: в РФ будут отслеживать объемы сырья для производства пива
Так правительство планирует убрать с рынка фальсификат — поможет ли эта мера

В этот же день директор по развитию бизнеса ООО «Магнум» Михаил Хлыновский рассказал, что у хмелеводства в России наблюдаются хорошие перспективы. По его словам, государство оказывает поддержку этой сфере.

Ранее в этот день сообщалось, что в России по инициативе компании «Балтика» появился экспертно-консультационный совет по развитию пивоваренной отрасли. В ближайшем будущем совет намерен заняться выработкой общего подхода к решению возникающих вызовов, а также формированием предложений по изменению действующего регулирования пивобезалкогольной отрасли.

Уточняется, что председателем экспертно-консультационного совета по развитию пивоваренной отрасли стал президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Помимо него туда также вошли генеральный директор «АБ Инбев Эфес» Николай Тюрников и председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025