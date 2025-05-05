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Пик метеорного потока эта-Аквариды в мае 2025 года: когда и где наблюдать

Россияне увидят пик звездопада эта-Аквариды на рассвете 6 мая
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Фото: Global Look Press/Borna Jaksi
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В начале мая россияне смогут наблюдать один из самых активных метеорных потоков весны — эта-Аквариды, известный еще как Майские Аквариды. В период пика потока ожидается до 40 метеоров в час. О том, когда и где лучше всего смотреть звездопад в 2025 году, рассказывают «Известия».

Метеорный поток эта-Аквариды в 2025 году — о явлении

Эта-Аквариды (ŋ-Аквариды) — красивый и насыщенный метеорный поток, источником которого является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Обращаясь вокруг Солнца, Земля каждый год пересекает путь кометы и проходит через большое скопление ее осколков. Попадая в атмосферу Земли, эти частицы оставляют яркие вспышки на небе.

Происходит астрономическое явление приблизительно в одно и то же время — с конца апреля по конец мая, с пиком активности в первых числах мая. Отсюда и появилось название Майские Аквариды. Изначальное же название потока связано со звездой Эта Водолей (лат. Eta Aquarii) в созвездии Водолея. Там находится радиант эта-Акварид — точка в звездном небе, откуда разлетаются метеоры.

Метеоры эта-Акварид — быстрые и яркие, преимущественно белого цвета. Они оставляют длинные следы, как и октябрьские Ориониды. Скорость у метеоров достаточно высокая. Обычно она достигает около 67 км/сек. Максимум в небе можно наблюдать до 70 метеоров в час.

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Когда и где смотреть пик эта-Акварид в 2025 году

В 2025 году начало метеорного потока пришлось на 19 апреля. Продлится звездопад вплоть до 28 мая, достигнув своего пика во вторник, 6 мая, около 6:00 мск. По данным Московского планетария, в это время ожидается до 40 метеоров в час.

Однако, как уточнили в пресс-службе планетария, особенность потока в том, что его хорошо видно из Южного полушария, а также на широтах южнее 40 градусов северной широты.

В Северном полушарии эта-Аквариды можно наблюдать в предрассветные часы — невысоко над горизонтом. Таким образом, россияне смогут полюбоваться метеорами только короткое время.

Метеорный поток эта-Аквариды — условия для наблюдения 6 мая

Майские аквариды, как и другие звездопады, лучше всего исследовать за пределами города, вдали от яркого освещения. Каких-либо специальных приборов не потребуется, так как при ясной погоде поток видно невооруженным глазом.

Лунный диск 6 мая будет освещен на 72% и зайдет за горизонт задолго до восхода радианта, так что утреннее небо не будет затронуто лунным светом, что создает благоприятные условия для наблюдения.

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Ориентиром, по которому можно найти радиант Майских Акварид, служит звезда Альтаир. Вместе со звездами Вега и Денеб она входит в Большой летний треугольник и является одной из самых ярких в созвездии Орла. Радиант метеорного потока располагается немного левее Альтаира.

Для точного определения места расположения можно воспользоваться специальным приложением, например Sky Tonight или Star Walk 2. Там же можно узнать, когда радиант поднимется над горизонтом в определенной локации, чтобы не пропустить уникальное астрономическое событие.

Ранее «Известия» рассказали о метеорном потоке Лириды, который можно было наблюдать в конце апреля.

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