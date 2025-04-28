В Госдуме спрогнозировали реакцию Украины на новое перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский не будет возражать против объявленного российским лидером Владимиром Путиным перемирия по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), но нарушения будут. Такое предположение депутат Госдумы Алексей Чепа сделала в понедельник, 28 апреля.

Он напомнил, что когда было предложено объявить мораторий 30-дневный на удары по энергообъектам, Россия тут же его поддержала, а со стороны Украины было более 100 нарушений. Когда же Россия объявила пасхальное перемирие, то нарушения тоже были.

«Никто не делал заявления, что мы не будем поддерживать перемирие, но его нарушали. Я думаю, что возражений против перемирия не будет, но посмотрим, как это будет выполняться», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

По словам Чепы, Зеленский на сегодняшний день не в состоянии полностью контролировать ВСУ.

«Учитывая, что есть силы внутри Украины, вне Украины, которые всячески хотят сорвать процесс переговоров, могут быть нарушения, могут быть провокации, как были», — допустил он.

В этот же день президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщает 360.ru. Кроме того, в Кремле уточнили, что украинской стороне необходимо последовать этому же примеру, сообщается на сайте kp.ru.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России, передает НСН.