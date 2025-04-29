Повторился осьминожек: «Кракен» вновь победил всех

Топ-10 отечественного бокс-офиса включает сразу две картины с Александром Петровым. «Кракен» на первом месте, он собрал, по данным ЕАИС, 175 млн рублей за прошедший уикенд, а его общая касса превысила 400 млн рублей. Но не затерялся и более скромный фильм Петрова, военная ретромелодрама «Почтарь» вошла в десятку, а перед этим успешно была показана публике на Московском международном кинофестивале. «Известия» подводят итоги российского бокс-офиса за прошедший уикенд.

Зрители стали меньше ходить в кино

Печальная правда состоит в том, что общая посещаемость российских кинотеатров снизилась — и, похоже, будет снижаться дальше в ближайшие месяцы вплоть до осени и больших релизов. Уже второй уикенд подряд число зрителей в России составляет 1,2 млн человек, это самый низкий показатель с прошлого октября.

— Возможно, спад посещаемости кинотеатров объясняется тем, что сейчас нет нового интересного контента для молодежи, — предположила в беседе с «Известиями» генеральный директор компании Wanta Group Мария Щербаль. — Фильм «Кракен», например, привлекает более взрослую аудиторию, а у подростков начинаются заботы, связанные с окончанием учебного года, поэтому эта посещаемость проседает. Так, по нашим данным, на этой неделе категория подростков 12–17 лет показала спад с 33 до 27%.

По мнению президента сети кинотеатров «КАРО» Ольгий Зиняковой, это вполне ожидаемое предпраздничное затишье.

— В отсутствие громких новинок проката кассу сейчас генерируют только холдоверы. Плюс многие кинозрители уже уехали на майские каникулы, — отметила она.

«Кракен» на общем фоне действительно работает не просто хорошо, но превышает любые ожидания. В нормальной ситуации новинка, даже топовая, ко второму уикенду показывает спад сборов в два-три раза. «Кракен» же, наоборот, заработал больше, чем в первые выходные. На старте было 169 млн, сейчас — 178 млн. Причем кинотеатры не прогнозировали это, потому что сеансов они фильму дали на четверть меньше, чем в прошлые выходные.

Это значит, что маркетинг фильма сработал недостаточно эффективно и не привел зрителей в кино, зато те, кто всё же пришел, запустили «сарафан». И вот тогда люди потянулись именно на эту картину, поверив друзьям и инфлюенсерам. В первые выходные на сеансах «Кракена» в среднем было по 13 человек, во вторые — по 17. Наглядный пример того, что зрительское кино может расчистить себе дорогу даже тогда, когда реклама не сработала в достаточной степени.

На втором месте «Батя 2. Дед», который плавно и величественно покинул с выходом «Кракена» позицию лидера, но списывать себя со счетов не дает. У картины хорошая наработка на сеанс, даже чуть лучше, чем в прошлый уикенд. В этот раз она заработала 94 млн рублей, а всего у картины уже больше 1,35 млрд. Это четвертый по кассе релиз года, на этой неделе он может обойти «Пророка» и стать третьим — после «Волшебника Изумрудного города» и «Финиста».

«Денискины рассказы» собирают хуже «Манюни»

Третье место — у самой успешной новинки уикенда, экранизации рассказов Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Понятно, что кинотеатры рассчитывали на больший успех, чем 58 млн рублей на старте. В пятерке лидеров кассы у «Денискиных рассказов» самая низкая наработка на сеанс и самая низкая средняя явка соответственно, хотя это единственный в полной мере семейный релиз. А книга Драгунского — настольная практически в каждой семье. Возможно, дело в том, что в прошлом году прошел сериал «Денискины рассказы» и снял его тот же Артемий Драгунский, внук Виктора Драгунского под присмотром продюсеров Андреасянов. Публика просто не посчитала нужным идти в кино за деньги на то, что и там смотрела бесплатно по подписке.

— Новая экранизация цикла рассказов Виктора Драгунского нацелена примерно на ту же аудиторию, что и «Батя 2. Дед», — отмечает Ольга Зинякова. — Оба проекта про ностальгию и воспоминания о беззаботном мире детства. «Денискины рассказы» могли бы показать и лучший результат, если бы в прокате ему не мешал холдовер. В целом новинка стартовала чуть менее ярко, чем части похожей «Манюни», но есть ожидания, что прокат семейной новинки растянется надолго, задев даже начало летних каникул, и результаты плюс-минус сравняются.

Четвертое место — хоррор «Оно. Новая глава», которое, конечно, никакого отношения ни к Стивену Кингу, ни к франшизе отношения не имеет. Вряд ли кто-то из зрителей не в курсе этого, так что это даже обманом называть нельзя. Сегодня это просто маркер для посетителей кинотеатров. Дескать, «этот фильм — он типа тех хорроров серии «Оно», которые вы любите».

В оригинале хоррор называется «Оно питается», а его главная героиня умеет проникать в чужое подсознание и видеть там, естественно, всякие кошмары. Можно сколько угодно обсуждать, насколько этичны такие отсылы к хитам, но рынок диктует свои правила. Четвертое место и 27 млн рублей доказывают, что метод работает. Для этого жанра и пять лет назад это были неплохие цифры, учитывая, что это фильм без звезд и каких бы то ни было признаков хита.

На пятом месте — якутский феномен «Диадорова. Против течения». На него на родине ходят, как на марвеловские блокбастеры, по 45 человек на сеансе, то есть, переводя на нормальный язык, полные залы на всех показах. Эти 9 млн рублей за прошедший уикенд дорогого стоят: Якутия демонстрирует пример того, что можно сделать региональный фильм для местного проката и получить настолько невероятные результаты, что вся страна будет говорить об этом. По крайней мере, профессионалы обсуждают этот кейс еще с прошлого уикенда, когда «Диадорова» была на третьем месте национальной кассы. И если остальные регионы подтянутся, мы получим совсем не то кино, к которому привыкли и которое в большой своей части зрителю несколько приелось.