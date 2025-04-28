В минобороны Пакистана предостерегли Индию от вторжения в воздушное пространство
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф 28 апреля предостерег индийскую сторону от вторжения в воздушное пространство государства.
«Мы будем защищать его, и они запомнят, как мы его защитим», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
При этом, как уточняет «Газета.Ru», глава пакистанского минобороны считает военное вторжение Индии в его страну неизбежным, потому как Пакистан укрепил свои силы.
В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, подчеркнул Асиф.
Накануне сообщалось, что военно-морской флот (ВМФ) Индии провел испытательные пуски противокорабельных ракет. Испытания прошли на фоне обострения ситуации между Индией и Пакистаном после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей.
В связи с терактом МИД Индии 25 апреля приостановил действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для пакистанских граждан.