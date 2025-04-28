Число жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи выросло до 65
Число погибших в результате взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Иране выросло до 65 человек. Об этом 28 апреля сообщил губернатор провинции Хормозгана Мохаммад Ашури.
«Число погибших в результате аварии в порту Шахид-Раджаи достигло 65 человек», — цитирует его агентство Tasnim в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что огонь потушен и в настоящее время приоритетом спасателей является поиск выживших.
Инцидент в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрыв нанес повреждения большинству зданий, а также автомобилям. 27 апреля Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Посольство России в Иране также выразило соболезнования в связи с произошедшим. Как утверждает газета The New York Times, причиной взрыва стало вещество для производства ракетного топлива.
28 апреля министр внутренних дел Ирана Искандар Момени назвал халатность причиной взрыва в порту. По его словам, в порту также не были серьезно восприняты вопросы безопасности и правила гражданской обороны.